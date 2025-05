Quando nel 1992, al ‘Wembley Stadium’ di Londra, la Sampdoria dei ‘gemelli del gol’ Vialli e Mancini perdeva la finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona guidato in panchina da Johan Cruyff, profeta del ‘calcio totale’, il Forlì bazzicava i campetti spelacchiati di Gualdo Tadino, Bastia Umbra, Santa Croce sull’Arno.: categoria Interregionale (ora serie D). Sennonchè la palla è rotonda e può capitare che disegni traiettorie inverosimili. Sì, perché, incredibile a dirsi, i destini del Galletto e del Doria si intersecheranno, con ogni probabilità, nella prossima serie C. La categoria nella quale i blucerchiati sono sprofondati, martedì, per la prima volta in 79 anni di onorata reputazione. Fatale agli uomini di Alberico ‘Bubu’ Evani, quarto tecnico di una stagione horror, lo 0-0 nell’ultimo turno di B al ‘Menti’ di Castellammare di Stabia contro le Vespe. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

Sampdoria e Forlì: Destini Incrociati in Serie C dopo 79 Anni