Samaritano a Mondello con Convergenze il live al Glam Hotel

Unisciti a noi per "Convergenze", il live di Samaritano al Glam Hotel di Mondello. Questo progetto discografico, co-prodotto con Roberto Mezzatesta, reinventa in chiave jazz pop classici della canzone d'autore italiana. Salvatore Samaritano duetta con Mario Venuti, offrendo una serata indimenticabile all'insegna della musica di qualità e della creatività . Non perdere l’occasione!

"Convergenze" è il nome di un progetto discografico di Samaritano co-prodotto artisticamente con Roberto Mezzatesta. Salvatore Samaritano rinnova in chiave Jazz pop brani che hanno fatto la storia della canzone d'autore italiana, duettando nel disco che prende lo stesso nome con Mario Venuti. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Samaritano a Mondello con "Convergenze", il live al Glam Hotel

Le notizie più recenti da fonti esterne

"Convergenze" pop-jazz e aperitivo: il live di Samaritano al Glam Hotel di Mondello

Da balarm.it: In "Convergenze", Salvatore Samaritano rinnova in chiave jazz-pop brani che hanno fatto la storia della canzone d'autore italiana. L'appuntamento dal vivo in duo con Roberto Mezzatesta è per giovedì ...