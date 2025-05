Salvini rivoluziona i vertici della Lega | Silvia Sardone e Vannacci nuovi vicesegretari

Matteo Salvini dà il via a una svolta storica nella Lega, nominando Silvia Sardone e Roberto Vannacci nuovi vicesegretari. Sardone fa la storia come prima donna a ricoprire questo ruolo nel partito. Questa riorganizzazione rappresenta un passo significativo per il futuro della Lega, sottolineando l'impegno di Salvini a rinnovare i suoi vertici.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Silvia Sardone diventa la prima donna vicesegretaria nella storia del partito. Matteo Salvini ha avviato una significativa riorganizzazione ai vertici della Lega, nominando due nuovi vicesegretari: Silvia Sardone e Roberto Vannacci. La decisione è stata ufficializzata durante l’ultimo consiglio federale del partito. Silvia Sardone, eurodeputata milanese, conquista un posto nella storia diventando la prima donna vicesegretaria del partito. La sua nomina è giunta in modo inaspettato, affiancando quella di Roberto Vannacci, eletto con un alto numero di preferenze e recentemente tesserato con la Lega. Nuova segreteria, vecchi equilibri superati. La nuova struttura organizzativa, definita in base allo statuto rinnovato durante il congresso di Firenze, prevede quattro vice. 🔗Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Salvini rivoluziona i vertici della Lega: Silvia Sardone e Vannacci nuovi vicesegretari

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chi è Silvia Sardone, la nuova vice di Salvini nella Lega

Da msn.com: Silvia Sardone, insieme al generale Vannacci, ricoprirà il ruolo di vicesegretario della Lega: il ritratto della bocconiana ...

Vannacci e Sardone nuovi vice di Salvini

ilfoglio.it scrive: I due eurodeputati sono diventano vicesegretari della Lega, confermati anche Durigon e Stefani ma non Crippa. Zaia: "Vannacci? Prerogativa del segretario scegliere i suoi vice. Mi fermo qui" ...

Lega, Salvini acclamato segretario. Ora il Viminale nel mirino: “Sono disponibile”

Riporta telemia.it: Non si fa in tempo ad archiviare il congresso di Firenze (Matteo Salvini acclamato, si conferma alla guida della Lega) che già il dibattito si ... attendere la risposta al pressing arrivato ieri dai ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Doc 2, Silvia Mazzieri parla della morte di Alba Patrizi : Ho pianto dicendole addio!

In un’intervista esclusiva rilasciata a Fanpage, l’attrice Silvia Mazzieri ha parlato dell’addio al suo personaggio e del momento magico che sta vivendo nella sua vita privata.