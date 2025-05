Salvini | "Questo non è il Milan Ci hanno tolto la poesia di esultare interessa solo il merchandising Inter? Staccherò il telefono"

Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e appassionato tifoso del Milan, esprime il suo disappunto dopo la sconfitta della squadra all’Olimpico. "Questo non è il Milan", dichiara, lamentando la mancanza di poesia nell'esultanza e affermando che ora conta solo il merchandising. Una voce di delusione che risuona tra i tifosi della storica squadra rossonera.

Tra i tifosi del Milan delusi c`è anche Matteo Salvini. Il ministro dei Trasporti era all`Olimpico e ha assistito alla sconfitta della sua squadra. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Salvini: "Questo non è il Milan. Ci hanno tolto la poesia di esultare, interessa solo il merchandising. Inter? Staccherò il telefono"

Riporta msn.com: Tra i tifosi del Milan delusi c`è anche Matteo Salvini. Il ministro dei Trasporti era all`Olimpico e ha assistito alla sconfitta della sua squadra del cuore ai danni.

Milan: da Salvini invettiva contro Cardinale e la dirigenza, poi la “gufata” sull’Inter in Champions

Scrive sport.virgilio.it: Dopo aver assistito alla finale dell’Olimpico Salvini, grande tifoso rossonero, ha attaccato Cardinale e la dirigenza del Milan in diretta tv. Poi la gufata contro l'Inter in finale di Champions ...

Il capo ultrà del Milan Luca Lucci: “Fedez? Solo un amico, l’ho conosciuto dopo la foto con Matteo Salvini”

Da fanpage.it: "Matteo Salvini ... di non essere stato "l'istigatore" dell'azione contro Iovino. "Come si fa a far passare per mesi che c'è un furgone con scritto sopra ultrà della curva del Milan..".

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.