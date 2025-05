Salvini cambia i vertici della Lega | Sardone e Vannacci nuovi vice

Matteo Salvini ha effettuato un significativo rimpasto ai vertici della Lega, nominando Roberto Vannacci nuovo vicesegretario dellpartito. L'eurodeputato, già noto per il suo successo elettorale, non è l'unica novità: a sorprendendere è anche la nomina di un altro importante esponente, che segnala un cambio di rotta per il partito.

Matteo Salvini ha ridisegnato i vertici della Lega. Durante il consiglio federale del partito è arrivata la nomina a vicesegretario di Roberto Vannacci, l'eurodeputato "campione di preferenze" e fresco di tessera del partito. Nelle ultime ore è spuntata a sorpresa un'altra nomina: quella.

