Salvi i cervi in Abruzzo le associazioni animaliste | La decisione del Tar frutto di una mobilitazione senza precedenti

Le associazioni animaliste esultano per la storica vittoria contro la caccia ai cervi in Abruzzo. Il TAR ha bloccato la decisione della giunta Marsilio, che prevedeva la soppressione di 469 esemplari. L'importante mobilitazione ha portato a una sospensione della misura, permettendo ai cervi di rimanere al sicuro, almeno per ora.

"I 469 cervi che la giunta Marsilio aveva condannato a morte per mano dei cacciatori sono quindi salvi per il momento" è il commento congiunto di Lav, Lndc-Animal Protection e Wwf Italia alla notizia che il Tar ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la Regione e le associazioni.

