Per giocare a calcio da titolare bisogna pagare. Perché «quelli che cerchiamo noi, li paghiamo. Ma da quelli che non cerchiamo, ci facciamo pagare». Parola di Salvatore Bagni, centrocampista che ha vinto uno scudetto con il Napoli e ha giocato per 41 volte in Nazionale. A 69 anni, Bagni gestisce con il figlio Gian Luca l’agenzia di procure per calciatori «Be Gr8 Sport». L’inviato delle Iene Luca Sgarbi gli ha telefonato fingendosi fratello di un calciatore e chiedendogli aiuto. La risposta è stata chiara: 50 mila euro. 30 mila per lui e 29 mila per il direttore sportivo della Vis Pesaro Michele Menga, che l’avrebbe preso nella Primavera della squadra di serie C. «Con loro si tratta, con me no». L’inviato delle Iene ha registrato l’incontro in un bar di Cesenatico. Bagni gli ha detto che per la Vis Pesaro 20 mila euro sarebbero bastati: «Se vuoi, puoi fare una sponsorizzazione alla società , ma è meglio pagare il direttore, è più contento. 🔗Leggi su Open.online

© Open.online - Salvatore Bagni, le Iene e i 30 mila euro per la Vis Pesaro: «Ci facciamo pagare per farli giocare»