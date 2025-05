Saluto romano a Genova la Procura apre un’inchiesta | indaga la Dda

Intanto, venerdì pomeriggio è fissata una manifestazione antifascista con corteo diretto alla sede di Casapound 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Saluto romano a Genova, la Procura apre un’inchiesta: indaga la Dda

Aperta inchiesta sui saluti romani a Genova, indaga la Dda

Lo riporta msn.com: (ANSA) - GENOVA, 15 MAG - La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per il saluto romano fatto a Genova lo scorso 4 maggio da circa 150 esponenti di estrema destra in occasione della commemorazione ...

Saluto romano a Genova, esposto in Procura del M5S: verso l’apertura di un’inchiesta

Da msn.com: Nell'esposto vengono segnalati oltre al saluto romano anche i cori di propaganda e i rischi per l'ordine pubblico. Giordano (M5S): "Politica non può essere ambigua ...

Saluto romano a Genova, in procura esposto dei 5Stelle

Secondo msn.com: (ANSA) - GENOVA, 07 MAG - Stefano Giordano, capogruppo del Movimento 5Stelle in consiglio regionale, ha depositato l'annunciato esposto in procura per i saluti romani che sono stati fatti domenica sco ...

