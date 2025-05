Saltano i treni sulla Roma-Viterbo disagi per i pendolari

Disagi in arrivo per i pendolari della linea FL3 Roma-Viterbo a causa di lavori di manutenzione sulle rotaie nelle stazioni di Viterbo Porta Romana e Roma Ostiense. Giovedì 15 maggio, dalle 10 alle 12:30, saranno apportate modifiche alla circolazione dei treni regionali, con attivazione di un servizio sostitutivo.

Disagi per i pendolari della Fl3 per lavori di manutenzione sulle rotaie alle stazioni di Viterbo Porta Romana e Roma Ostiense. Modifiche alla circolazione ferroviaria di alcuni treni del regionale della linea Roma – CesanoViterbo. Giovedì 15 maggio, dalle 10 alle 12,30, attivo servizio di.

