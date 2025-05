Torino - “Benvenuti nella casa dell’editoria abruzzese”: con queste parole l’assessore alla Cultura Roberto Santangelo ha aperto lo stand Abruzzo al Salone internazionale del Libro di Torino. Ad animare lo stand c’erano gli studenti del liceo Scientifico delle Scienze applicate “Galileo Galilei” di Pescara che con l’assessore Santangelo hanno condiviso “questo momento storico”. L’Abruzzo mancava a Torino da 14 anni, da qui la scelta di “tornare da protagonisti in un ambito e contesto culturale di rilevanza nazionale per consolidare il brand Abruzzo anche in campo culturale e per dare un segnale di vicinanza e presenza ad un settore, quello dell’editoria, che vive fortune alterne”. L’idea di base di catalizzare intorno allo stand Abruzzo l’attività delle case editrici abruzzese sembra essere stata realizzata se è vero che lo spazio abruzzese accoglierà nella cinque giorni del Salone del Libro 55 eventi culturali, tra presentazioni di libri, dibattiti e confronti. 🔗Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Salone Libro: Santangelo inaugura stand Abruzzo