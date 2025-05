Salone del Libro tensioni tra polizia e Pro-Pal

Al Salone del Libro, un presidio inizialmente pacifico ha vissuto attimi di tensione con le forze di polizia. Alcuni manifestanti hanno cercato di sfondare il cancello della struttura, ricordando episodi simili dello scorso anno. La situazione ha sollevato interrogativi sul rapporto tra cultura e protesta. L'articolo proviene da Il Difforme.

Il presidio, inizialmente pacifico, avrebbe vissuto alcuni momenti di tensione. I manifestanti avrebbero provato a sfondare il cancello della struttura, come avvenuto l'anno scorso, per entrare al Salone del Libro L'articolo Salone del Libro, tensioni tra polizia e Pro-Pal proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Salone del Libro, tensioni tra polizia e Pro-Pal

Salone del Libro, tensione tra manifestanti Pro Pal e forze dell'ordine

Al Salone del Libro si sono verificati momenti di tensioni tra i manifestanti Pro Palestina e le forze dell'ordine.

Pro Pal tentano di entrare al Salone del Libro di Torino, tensioni con polizia

Presidio con sit in degli attivisti pro Palestina questo pomeriggio al Salone del libro di Torino dove era in programma un incontro per la presentazione del libro di Nathan Greppi 'La cu ...

Salone del libro, tensioni fra pro-Palestina e polizia

Qualche momento di tensione fra Pro Pal e forze dell'ordine si e' verificato oggi a Torino davanti all'ingresso del Salone del libro.

