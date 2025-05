Salone del libro | Mulè inaugura lo stand Camera con interviste ai giovani

Al Salone del Libro di Torino, il deputato Mulè inaugura lo stand della Camera, promuovendo interviste ai giovani. Un evento che celebra la cultura italiana, riflettendo il progresso di un Paese in continua evoluzione. La manifestazione si pone come vetrina di eccellenza per l'arte del libro e la sua capacità di trasmettere conoscenze e valori.

TORINO – “Il Salone del libro è lo specchio di un Paese che progredisce e allarga le sue conoscenze. E nel libro risiede la più alta capacità di fare, e tramandare, cultura. Torino è in questi giorni una vetrina di eccellenza per un Paese, l’Italia, che ha una cultura d’eccellenza. La Camera, con la sua presenza attiva, vuole esserne protagonista”. Così il Vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè, che questa mattina ha inaugurato gli spazi della Camera dei deputati allo stand U139 T140 al Padiglione Oval. Era presente anche il Segretario di Presidenza Benedetto Della Vedova. Nel corso della mattinata Mulè ha intervistato alcuni studenti dell’ istituto Lagrangia di Vercelli, che saranno i protagonisti di uno speciale de ‘La seduta è aperta’, il podcast di Montecitorio in uscita ogni lunedì. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Salone del libro: Mulè inaugura lo stand Camera, con interviste ai giovani

Potrebbe interessarti su Zazoom

LUCCA COMICS & GAMES AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO

LE ATTIVITÀ DI LUCCA COMICS & GAMES AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO Sessioni di gioco, approfondimenti e curiosità su tutti i mondi del community event: cinque giorni a SalTo (18-22 maggio) per scoprire la cultura ludica in tutte le sue forme e iniziare a celebrare i 30 anni di Lucca Games.