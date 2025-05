Salone del Libro di Torino la Toscana porta 800 lettori con treni dedicati

FIRENZE – La Regione Toscana intensifica la sua presenza al Salone Internazionale del Libro di Torino (dal 15 al 19 maggio) Per valorizzare la cultura e la creatività regionale a livello internazionale, raddoppiano i treni dei lettori ( posti disponibili ) che sabato (17 maggio) porteranno circa 800 persone da LivornoPisa e ChiusiArezzoFirenze a Torino. Consiglio regionale e giunta partecipano congiuntamente con un ampio stand di 150 metri quadri (oltre 70 eventi) e due bandi per sostenere la partecipazione degli editori toscani. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha riferito: “Il Salone Internazionale del Libro di Torino non è solo una vetrina culturale tra le più prestigiose d’Europa, ma anche un’opportunità straordinaria per raccontare l’impegno della Toscana nella promozione della lettura, del sapere e della formazione. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it