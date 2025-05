Il Salone del libro 2025 apre a Torino, ma il clima per l’editoria italiana non è dei più sereni. I dati diffusi dall’Associazione Italiana Editori parlano di crisi nei primi tre mesi dell’anno, con il mercato che ha perso 810mila copie, pari a quasi 12 milioni di euro in meno rispetto al 2024. Un trend negativo che rischia di offuscare anche l’entusiasmo della fiera degli editori italiani. Complice il taglio del bonus cultura, la crisi del commercio online e la riduzione dei fondi alle biblioteche, la macchina editoriale sta rallentando. Così mentre al Lingotto si celebra il libro tra eventi e tavole rotonde, gli operatori del settore chiedono politiche strutturali e dati più realistici. Meno libri venduti e meno lettori. Secondo l’AIE, il primo trimestre del 2025 ha registrato una flessione del 3,4% a copie e valore. 🔗Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Salone del libro 2025, mercato frena con quasi 1 milione di copie in meno