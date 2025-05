Salone del Libro 2025 manifestanti pro-Palestina tentano sfondamento cancelli | respinti

Un centinaio di manifestanti Pro Palestina ha tentato di entrare nei locali dove si sta svolgendo il Salone del Libro 2025 a Torino, cercando di sfondare i cancelli e scatenando la reazione dei militari delle forze dell’ordine che li hanno respinti. La manifestazione di protesta al Salone del Libro. Gli scontri sono avvenuti nell’ambito di una manifestazione organizzata dai gruppi Torino per Gaza, Non una di meno, Progetto Palestina Cau Torino e Hipster Democratici. Alcuni degli striscioni esposti dai partecipanti recitano ‘Fuori i sionisti dal Salone del Libro. Palestina libera’, ‘La resistenza non si processa Ananali e Mansour liberi’, ‘ La Nakba non è finita. La resistenza continua ’. I manifestanti si sono ritrovati in presidio di fronte all’ingresso di Via Nizza 280 e hanno protestato al grido di ‘ Torino lo sa da che parte stare. 🔗Leggi su Lapresse.it

