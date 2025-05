Salone del Libro 2025 gli eventi della Regione Marche

Dal 15 al 19 maggio 2025, il Salone Internazionale del Libro di Torino celebra la sua XXXVII edizione, con un'ampia e vivace partecipazione della regione Marche. Lo stand marchigiano ospiterĂ oltre 70 eventi e 50 ospiti, mostrando il ricco panorama editoriale locale attraverso presentazioni di festival, rassegne e premi dedicati alla letteratura.

Torna dal 15 al 19 maggio il Salone internazionale del Libro di Torino, giunto alla sua XXXVII edizione. Importante, come da tradizione, la presenza dello stand delle Marche che farĂ da palcoscenico ad oltre 70 eventi e 50 ospiti tra Case editrici, la presentazione di Festival, rassegne e premi letterari. I Quaderni del Consiglio regionale. Ampio spazio anche ai libri editi nella collana dei “Quaderni del Consiglio regionale” con gli interventi dei consiglieri regionali Romano Carancini, che presenterĂ il volume “La guerra in Grecia – Alcuni appunti di questa dura e aspra lotta”, e Micaela Vitri, componente del comitato dei “Quaderni” e impegnata in 7 presentazioni di autrici e autori della provincia di Pesaro e Urbino. Venerdì 16 . La consigliera regionale Anna Menghi sarĂ presente venerdì 16 maggio alla presentazione del volume “Autismo è. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salone del Libro 2025, gli eventi della Regione Marche

LUCCA COMICS & GAMES AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO

LE ATTIVITĂ€ DI LUCCA COMICS & GAMES AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO Sessioni di gioco, approfondimenti e curiositĂ su tutti i mondi del community event: cinque giorni a SalTo (18-22 maggio) per scoprire la cultura ludica in tutte le sue forme e iniziare a celebrare i 30 anni di Lucca Games.