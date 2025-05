Salò | Mostra mercato Salò botanica

Scopri la bellezza della flora alla mostra-mercato Salò Botanica, dal 15 al 18 maggio. Il lungolago di Salò si trasformerà in un giardino a cielo aperto, offrendo un'esperienza unica tra piante e fiori. Un evento imperdibile per gli amanti della natura, con attività e sorprese dalle 10 alle 22. Unisciti a noi per vivere questa magia!

La magia della natura prende vita con Salò Botanica, una suggestiva mostra-mercato di piante e fiori che colorerà il lungolago di Salò dal 15 al 18 maggio. Per quattro giorni, dalle 10 alle 22, il cuore della città si trasformerà in un giardino a cielo aperto, celebrando la bellezza della flora. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Salò: Mostra mercato "Salò botanica"

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il nuovo Night City Wire mostra Johnny Silverhand, gameplay e dettagli di Cyberpunk 2077

CD PROJEKT RED ha rilasciato oggi nuovi video per Cyberpunk 2077, incluso un nuovo trailer sul leggendario rocker interpretato da Keanu Reeves e scene di gameplay e dietro le quinte, tutte parte del pi? recente Night City Wire.