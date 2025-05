Salmo e Fedez hanno fatto pace ecco come

Salmo racconta come lui e Fedez hanno fatto pace dopo anni di scontri, poi conferma la chiamata per X Factor. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Salmo e Fedez hanno fatto pace, ecco come

Perché Fedez litigò con Salmo: dalla mini rissa in un locale a causa di Ghali a Covid e Travis Barker

fanpage.it scrive: Salmo, ospite di Fedez e Mr Marra al Pulp Podcast, ha avuto l'opportunità di raccontare alcuni aneddoti legati agli scontri con Fedez, dalla mini rissa ...

L'attacco di Fedez al nuovo Papa Leone XIV: ecco il messaggio del cantante sui social

Riporta msn.com: Robert Francis Prevost è il nuovo Papa, ma non ha fatto in tempo ad affacciarsi dalla loggia della Basilica di San Pietro che Fedez ha pubblicato una storia che ha già fatto ...

Fedez a lezione di chitarra con ChitarraFacile

Il rapper e produttore ha scelto i corsi online di David Carelse per migliorare la sua abilit? con lo strumento.