Salernitana - Frosinone il Comune chiede il potenziamento del servizio bus navetta

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha sollecitato a Trenitalia e alla Regione Campania il potenziamento del servizio bus navetta "Metropolitana di Salerno". Questa richiesta si rafforza in vista della gara di play-out tra Salernitana e Frosinone, in programma per lunedì 19 maggio, per garantire un’agevole mobilità ai tifosi.

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha richiesto a Trenitalia e Regione Campania di disporre il prolungamento e potenziamento del servizio bus navetta sostitutivo "Metropolitana di Salerno" in occasione della gara di play-out Salernitana Frosinone in programma il prossimo lunedì 19 maggio allo.

