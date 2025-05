Sala da poker abusiva alla Kalsa arriva il dissequestro per il nipote del boss Gino u mitra

Un tribunale ha recentemente disposto il dissequestro di una sala da poker abusiva alla Kalsa, legata al nipote del boss Gino "u mitra". Il legale rappresentante dell'associazione "Pkp Poker Palermo", Danilo Abbate, ha riottenuto computer e registro dei soci dopo la liberazione di Luigi Abbate, recentemente rientrato in libertà dopo anni di detenzione.

Dissequestrati un computer e il registro dei soci dell'associazione "Pkp Poker Palermo", il cui legale rappresentante è Danilo Abbate, nipote del boss della Kalsa Luigi Abbate, alias Gino "u mitra", tornato libero di recente dopo anni di carcere. La decisione è del tribunale del Riesame che ha.

"Sale da poker abusive", blitz della guardia di finanza: denunciati 7 organizzatori e 63 giocatori

Come scrive palermotoday.it: I finanzieri del comando provinciale di Palermo e i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli hanno sequestrato due sale da poker non autorizzate alla Kalsa, in piazzetta Bianchi, e in via ...

