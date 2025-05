Sagra di Concamarise | musica cibo e intrattenimento

Dal 30 maggio al 2 giugno 2025, la Sagra di Concamarise vi invita a vivere un'esperienza unica all'Area Verde di Concamarise! Gustate specialità enogastronomiche locali accompagnate da musica dal vivo, in un'atmosfera di festa e divertimento. Non perdete un evento imperdibile, ricco di sapori e intrattenimento!

Dal 30 maggio al 2 giugno 2025 - Area Verde di Concamarise - Via Lucio Battisti 16, Concamarise (VR) Specialità enogastronomiche locali e musica dal vivo!

