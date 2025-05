Saelemaekers in bilico la Roma si tutela | Ghisolfi pesca dal Palmeiras

La Roma punta con determinazione alla qualifica per la prossima Champions League, mentre si prepara a pianificare il proprio futuro. Con Saelemaekers in bilico e Ghisolfi che guarda al Palmeiras, i giallorossi intendono avviare un ambizioso progetto per rimanere competitivi ai vertici del calcio italiano. Un cambio di allenatore potrebbe essere all’orizzonte.

La qualificazione alla prossima Champions League rimane l'obiettivo della Roma, in queste ultime uscite stagionali. Al tempo stesso, però, c'è un futuro da programmare, se si vuole rimanere ai vertici del calcio italiano. I giallorossi vorrebbero dar vita ad un progetto ambizioso, con un allenatore di primo livello ed una rosa profonda, coperta in ogni reparto. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi starebbe iniziando a sedere a più tavoli, per puntellare l'organico con acquisti mirati. Il focus del dirigente francese andrebbe alle corsie esterne, lì dove è necessario avere a disposizione alternative di lusso. A sinistra Angelino sarebbe sicuro del posto ma dall'altro lato ci sarebbe da fare i conti con il caso Alexis Saelemaekers. Il riscatto del belga non risulterebbe più una priorità per il club capitolino, che parlerà lo stesso con il Milan al termine della stagione per trovare un accordo al ribasso.

