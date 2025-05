Sabato 5 maggio messa commemorativa per tutti i caduti dell' insorgenza aretina del 1799

Sabato 5 maggio si terrà una messa commemorativa per onorare i caduti dell'insorgenza aretina del 1799. Questo evento celebra il "Viva Maria", un momento cruciale della storia di Arezzo, in cui la popolazione si unì in una lotta spontanea per i propri ideali e la libertà. Un'occasione per ricordare il coraggio e il sacrificio di chi ha lottato per la città.

Arezzo, 15 maggio 2025 – Sabato 5 maggio messa commemorativa per tutti i caduti dell' insorgenza aretina del 1799 Il "Viva Maria" di Arezzo è una delle pagine più memorabili della storia Cittadina. Si tratta della spontanea insurrezione popolare, detta anche insorgenza, che nel maggio del 1799 portò alla cacciata delle truppe francesi dal nostro territorio, le quali nel precedente marzo avevano occupato il neutrale Granducato di Toscana ed il 6 aprile erano arrivate ad Arezzo, instaurandovi una Municipalità. Bastò poco più di un mese di occupazione per esasperare gli animi aretini e far scoppiare la rivolta. A ricordo dell'evento ed a memoria di tutti i caduti dell'insorgenza Aretina detta del "Viva Maria", domani 5 maggio, in occasione dell'anniversario, alle ore 19,00 verrà celebrata una messa commemorativa presso la Chiesa parrocchiale di Frassineto. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sabato 5 maggio messa commemorativa per tutti i caduti dell' insorgenza aretina del 1799

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sabato 5 maggio messa commemorativa per tutti i caduti dell' insorgenza aretina del 1799

Lo riporta lanazione.it: A ricordo dell'evento ed a memoria di tutti i caduti dell'insorgenza Aretina detta del "Viva Maria", domani 5 maggio, in occasione dell'anniversario, alle ore 19,00 verrà celebrata una messa ...

Salta lo sciopero di Trenitalia e Italo di sabato 17 maggio, revocato per la messa di Papa Leone XIV

informazione.it scrive: Gli scioperi nazionali del settore ferroviario previsti per sabato 17 sono stati differiti a seguito del confronto tra le istituzioni e le sigle sindacali interessate. Lo ha annunciato ieri il ...

Sciopero treni rinviato al 23 maggio: c’è la prima messa di Papa Leone, i sindacati decidono il rinvio

Si legge su corriere.it: Lo sciopero, inizialmente previsto per il 17 maggio, è stato spostato come richiesto dal Garante. Usb: gesto di responsabilità per l’«evento eccezionale del18 maggio» ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grande giornata di prevenzione sabato 4 maggio . cittadella della salute alla Cri di Albiano Magra contrio il diabete

“Albiano in salute..tutto l’anno” il progetto di prevenzione mensile attuato dal Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra in Lunigiana (provincia di Massa-Carrara) presieduto da Rita Peroni il 4 maggio prossimo diventerà anche una vera e propria ……cittadella della salute, Grazie al gruppo di specialisti volontari di alto livello coordinati dal prof.