Sabato 17 maggio aperture serali a Palazzo Reale e Villa Pignatelli e visite guidate al laboratorio di restauro della reggia

Sabato 17 maggio, Napoli celebra la Notte europea dei Musei con aperture straordinarie al Palazzo Reale e alla Villa Pignatelli. Dalle 20:00 alle 23:00, il pubblico potrà esplorare questi luoghi storici. Ingresso anche ai laboratori di restauro con visite guidate durante il “Sabato dei depositi”. Un evento imperdibile per gli amanti dell'arte e della cultura!

In programma la mattina Il Sabato dei depositi con due visite guidate ai laboratori di restauro. Napoli, 15 maggio 2025 – Sabato 17 maggio torna la Notte europea dei Musei, alla quale aderiscono con una straordinaria apertura serale il Palazzo Reale di Napoli (ore 20.00 – 23.00) e il Museo di Villa Pignatelli (ore 19.30 – 22.30. L’ingresso al costo simbolico di 1 euro sarà possibile entro un’ora dai rispettivi orari di chiusura La Notte europea dei Musei, l’evento annuale durante il quale circa 3.000 siti in tutta Europa aprono le loro porte in orario notturno offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare le loro collezioni in un’atmosfera unica e suggestiva. Promossa dal Ministero della Cultura francese è patrocinata da Unesco, Consiglio d’Europa e ICOM e dal 2005 coinvolge contemporaneamente i musei di tutta Europa con lo scopo di promuovere l’identità culturale europea in tutti i Paesi dell’Unione. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

