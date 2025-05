Sabatini non ha dubbi sulle prossime partite di campionato, che varranno probabilmente lo scudetto o quasi. Ossia Inter-Lazio e Parma-Napoli. Il suo commento. GARE SENZA APPELLO – In collegamento su Kiss Kiss Napoli, ha parlato Walter Sabatini. Il noto dirigente sportivo non ha dubbi sulle partite di domenica, decisive in ottica scudetto. L’Inter giocherà contro la Lazio allo Stadio San Siro di Milano, mentre i partenopei se la vedranno contro il Parma all’Ennio Tardini. Queste le sue parole: « Gare come quelle di domenica sono essenziali, appuntamenti dove non c’è appello. Penso che il Napoli ci arrivi nel miglior modo possibile a livello fisico e mentale. Il Napoli è andato oltre il “fastidio” di cui parlava Conte nei mesi scorsi. Per questo motivo tutti devono essere orgogliosi di quanto fatto, un lavoro eccezionale che non è stato frutto di un caso. 🔗Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Sabatini su Inter-Lazio e Parma-Napoli: «Partite senz’appello!»