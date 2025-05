Sabatini rivela | Il futuro di Conte? Se vince lo Scudetto penso che prenderà quella decisione L’annuncio sul tecnico del Napoli

Sabatini ha parlato del possibile futuro di Antonio Conte: le dichiarazioni sul tecnico del Napoli. A 1 Station Radio, il noto dirigente Walter Sabatini ha parlato così del futuro di Antonio Conte. Le sue dichiarazioni sul tecnico del Napoli nuovamente accostato alla panchina della Juve. SABATINI – «Se vince forse va via e sarebbe un vero peccato per Napoli. Ma è dura andarsene da questa città. Perché l’amore e l’affetto che trovi a Napoli non lo trovi facilmente altrove. Se fossi un giocatore azzurro non sarei tranquillo certo, ma un obiettivo di credibilità e dignità lo hanno ampiamente centrato. Certo, la dignità non fa curriculum.». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

