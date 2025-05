Sabatini | Lo scudetto si deciderà all’ultima giornata Lautaro è come Maradona Inzaghi o Conte? Ecco il mio preferito

Le parole di Walter Sabatini, ex dirigente sportivo, sulla lotta scudetto in Serie A tra Inter e Napoli. Tutti i dettagli in merito. Walter Sabatini ha parlato a Il Mattino della lotta scudetto tra Inter e Napoli. SCUDETTO – «Credo si deciderà all’ultima giornata. Parma non sarà una passeggiata per il Napoli. E l’Inter dovrà vedersela con la Lazio. La Beneamata rischia di non vincerla. La Lazio se trova la giornata è difficile da battere. Saranno due partite da metterti sotto shock, sia se sei un tifoso sia un dirigente di queste squadre». CONTE O INZAGHI – «Conte non ha bisogno di un mio commento. Il Napoli ha già fatto un prodigio sportivo grazie a lui e, come dice giustamente lui, la squadra è da tempo in testa e se solo si guarda a come era finita l’anno scorso i meriti aumentano. 🔗Leggi su Internews24.com

