(Adnkronos) – Casper Ruud si inchina a Jannik Sinner. Dopo essere stato eliminato, ai quarti degli Internazionali d'Italia 2025, dal tennista azzurro, il norvegese lo ha elogiato in conferenza stampa per una prestazione che, come mostra il punteggio (6-0, 6-1), è stata quasi perfetta: "È la cosa più vicina alla perfezione che abbia visto da . L'articolo Ruud si arrende a Sinner: "È vicino alla perfezione, in campo l'ho ammirato" proviene da Webmagazine24.

