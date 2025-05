Ruud parla di Sinner | Lo guardo giocare e pensi | Questa m**da è di un livello superiore

In una recente conferenza stampa, Casper Ruud ha condiviso il suo impressionante parere su Jannik Sinner. Dopo una sconfitta schiacciante con un 6-0 6-1, il norvegese non ha nascosto la sua ammirazione per il talento dell’azzurro, sottolineando il suo straordinario livello di gioco e riconoscendo le sue qualità indiscutibili sul campo.

Ruud parla di Sinner: «Lo guardo giocare e pensi: “Questa m**da è di un livello superiore”» Casper Ruud in conferenza stampa parla di Sinner che lo ha annichilito con un mortificante 6-0 6-1. Ecco cosa ha detto il norvegese del numero uno del mondo: «Sì, bisogna riconoscerlo: da avversario in campo è la prestazione più vicina alla perfezione che abbia mai visto. Voglio dire, nei primi quattro game forse ho fatto un paio di gratuiti, cercando di andare per il vincente e sbagliando, ma tutto il resto è venuto fuori dalla sua racchetta, per tutta la durata del match. Ogni singolo colpo, sia con il rovescio che con il dritto, sembrava andare a più di 150 kmh. Anche se ogni tanto sentivo di colpire la palla in maniera pesante, tornata tutto indietro con una velocità incredibile. È semplicemente impressionante. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ruud parla di Sinner: «Lo guardo giocare e pensi: “Questa m**da è di un livello superiore”»

