Ruud allucinato da Sinner svela cosa ha pensato in campo ma esagera | “Scusate per il linguaggio”

Casper Ruud, dopo la sconfitta contro Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia, esprime la sua incredulità per le abilità del giovane italiano. "È semplicemente, immensamente, impressionante", confessa l'atleta, ammettendo che le sue emozioni in campo sono state al di sopra delle aspettative. Scopri di più sulle sue dichiarazioni e sull'incontro che ha stupito il mondo del tennis.

Casper Ruud non riesce a credere a ciò che ha visto dopo essere stato battuto nettamente da Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia a Roma: "È semplicemente, immensamente, impressionante. È tutto quello che posso dire". 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Ruud allucinato da Sinner svela cosa ha pensato in campo, ma esagera: “Scusate per il linguaggio”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ruud allucinato da Sinner svela cosa ha pensato in campo, ma esagera: “Scusate per il linguaggio”

fanpage.it scrive: Casper Ruud non riesce a credere a ciò che ha visto dopo essere stato battuto nettamente da Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia a Roma: "È ...

Atp Finals, Ruud impressionato da Sinner: “Voi dalla tv non potete capire. Paragone con Djokovic? Con Novak non ero terrorizzato”

Come scrive ilfattoquotidiano.it: Osaka, 4 mag. - (Adnkronos) - Grandi maschere nere, campanacci sulla schiena, animali selvaggi, maschere in legno e figure allegoriche attorno ad una giovane donna che rappresenta il risveglio ...

Ruud, Sinner "innocente ed estremamente sfortunato"

Secondo ansa.it: Il numero 6 al mondo Casper Ruud ha dichiarato di aver sempre considerato Jannik Sinner "innocente" ed "estremamente sfortunato" nel caso di doping a suo carico. "L'ho sempre considerato innocente ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Jannik Sinner travolge Ruud - vola in finale Atp Finals contro Fritz

Jannik Sinner ha conquistato la finale delle ATP Finals 2024 a Torino, superando Casper Ruud con un netto 6-1, 6-2 in appena 1 ora e 9 minuti.