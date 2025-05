Russia-Ucraina volano gli insulti prima dei negoziati Zelensky | La delegazione di Mosca è una farsa Il Cremlino | Il clown sei tu

Inizia con un botta e risposta tutt’altro che amichevole la giornata in cui dovrebbero prendere il via i negoziati diretti tra Russia e Ucraina a Istanbul, i primi da tre anni a questa parte. Sull’agenda, per la verità, non c’è ancora chiarezza: prima si era diffusa la notizia di un avvio dei colloqui nel pomeriggio, poi una fonte del ministero degli Esteri turco ha dichiarato alla Cnn che ancora «non è ancora previsto alcun incontro». Nel frattempo Mosca e Kiev volano provocazioni e insulti. Al suo arrivo ad Ankara, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato l’assenza di Vladimir Putin e ha aggiunto che la delegazione russa «sembra più una farsa, una messa in scena teatrale, che una cosa seria». Alle sue parole ha risposto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha definito Zelensky « un clown, un fallito, una persona dall’istruzione sconosciuta». 🔗Leggi su Open.online

