russia today fa propaganda in italia con eventi mascherati da giornalismo indipendente

Le ricerche condotte dall’Institute for stategic dialogue (Isd) hanno rilevato che i contenuti online di Russia Today (RT) continuano a raggiungere gli Stati membri dell’Unione europea, inclusa l’Italia, nonostante le sanzioni. Questa indagine mostra come l’elusione delle sanzioni si estenda anche nello spazio offline, attraverso una serie di proiezioni di documentari sponsorizzati da RT che si stanno tenendo in varie cittĂ italiane. Sebbene presentate come giornalismo indipendente, queste proiezioni rappresentano in realtĂ un’estensione delle operazioni di influenza russa: mirano a diffondere narrazioni false sulla guerra in Ucraina e a rafforzare il sostegno all’agenda di Mosca in Italia. Le sanzioni dell’Ue vietano a RT di trasmettere o distribuire contenuti su qualsiasi piattaforma all’interno dell’Unione, comprese la televisione, i servizi di streaming online e i social media. 🔗Leggi su Linkiesta.it

