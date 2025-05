Russia e Nato in gara per chi avrà i primi droni in grado di operare nell’Artico

La crescente competizione tra Russia e NATO si concentra sulla corsa allo sviluppo di droni avanzati per operare nell'Artico. In questa regione strategica, caratterizzata da condizioni climatiche estreme e in rapida evoluzione a causa del riscaldamento globale, le due potenze cercano di affermare la propria superiorità tecnologica e militare.

Le forze della Nato, come quelle della Russia, stanno cercando di sviluppare dei droni in grado di operare nell'Artico, regione in cui si sta generando una crescente tensione e competizione tra grandi potenze globali, e dove le condizioni climatiche estreme, nonostante il riscaldamento globale e il progressivo scioglimento dei ghiacci che sono alla base della " corsa" alle nuove rotte all'Artico, possono influire negativamente su batterie e i sistemi di navigazione, limitandone portata ed efficienza. Come tutti ormai sanno, i droni, nelle loro versioni aeree, navali e subacquee, stanno rivoluzionando la guerra e ogni tipo di operazione militare, sia offensiva che difensiva o di sorveglianza. Per questo motivo le potenze occidentali, così come quelle orientali, sono impegnate da anni nello sviluppo di Unmanned Aerial Vehicle in grado di sopportare le rigide temperature del Circolo Polare Artico.

