Ruggero Mancini | Nuovo corso calcistico per i giovani di Pioraco e Fiuminata

La società sportiva Ruggero Mancini lancia un nuovo corso calcistico dedicato ai giovani di Pioraco e Fiuminata. Con un direttivo rinnovato, il club punta a promuovere la crescita sportiva locale. Emanuele Baiocco, nuovo diesse, esprime entusiasmo: "Abbiamo immediatamente percepito la fiducia del club e siamo pronti a costruire insieme un futuro promettente."

La società sportiva Ruggero Mancini è una realtà che unisce Pioraco e Fiuminata. Dopo le elezioni del direttivo, è pronta ad affrontare un percorso calcistico di crescita basato sui giovani del territorio. Emanuele Baiocco è il nuovo diesse: "Abbiamo sentito subito la fiducia del club quando abbiamo illustrato il progetto, che punta a creare un gruppo coeso e duraturo di giovani della zona, ripartendo dall’ottima base di ragazzi che abbiamo in rosa e cercando di fare qualche innesto importante. Riccardo Riccitelli è il nuovo allenatore, è di Pioraco e ha esperienza nei settori giovanili e nelle prime squadre". Enrico Bonifazi è il neo direttore tecnico: "Conosciamo bene lo spogliatoio, per questo abbiamo scelto di affidare la parte atletica ad un veterano della Ruggero Mancini, ovvero Matteo Grelloni. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ruggero Mancini: Nuovo corso calcistico per i giovani di Pioraco e Fiuminata

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuovo corso professionale per aspiranti pizzaioli: appuntamento dal 20 al 27 maggio

Si legge su palermotoday.it: Si svolgerà dal 20 al 27 maggio a Palermo un nuovo corso professionale per aspiranti pizzaioli, organizzato da Confcommercio e Fipe Palermo. Il corso vedrà l’adesione di otto strutture d ...

Sampdoria, la proprietà appoggia le scelte di Manfredi e Mancini: il retroscena sul nuovo corso blucerchiato

Lo riporta informazione.it: Un team di ricercatori ha annunciato una scoperta che potrebbe ridefinire la nostra comprensione dell’universo: il telescopio spaziale James Webb ha rilevato possibili indizi di vita microbica ...

Juventus: Roberto Mancini, contatti in corso per un arrivo immediato

Scrive msn.com: La Juventus valuta Roberto Mancini come nuovo allenatore. Contatti già avviati per un possibile arrivo immediato. La Juventus sta attraversando un periodo di incertezza riguardo alla guida ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roberto Mancini da Maria De Filippi a C'è Posta per te

Sabato sera a " C'e Posta per te " è arrivato un ospite davvero speciale: Roberto Mancini. L'allenatore dell'Italia campione d'Europa è stato accolto dal pubblico in studio in un modo unico.