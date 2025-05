Rubio ' non ho grandi aspettative sui colloqui Kiev-Mosca'

Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha espresso scetticismo riguardo ai prossimi colloqui tra Ucraina e Russia, previsti in Turchia. Secondo Rubio, non ci si deve aspettare significativi progressi nelle negoziazioni, riflettendo le tensioni persistenti e la complessità della situazione geopolitica attuale.

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha dichiarato di non avere "grandi aspettative" per i colloqui tra Ucraina e Russia in programma in Turchia. 🔗Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Rubio, 'non ho grandi aspettative sui colloqui Kiev-Mosca'

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rubio, 'non ho grandi aspettative sui colloqui Kiev-Mosca'

Segnala notizie.tiscali.it: (ANSA) - ANTALYA, 15 MAG - Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha dichiarato di non avere 'grandi aspettative' per i colloqui tra Ucraina e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Vittorio Brumotti aggredito a Roma... Chef Rubio oltre i limiti : Te ne hanno date poche

Vittorio Brumotti è stato nuovamente attaccato durante la realizzazione di un in servizio: percosse e minacce per l'inviato e insulti da parte di Chef Rubio Vittorio Brumotti, che da anni denuncia in tutto il Paese situazioni al limite della sostenibilità.