Rubio i nuovi leader siriani vogliono la pace con Israele

Rubio, i nuovi leader siriani vogliono la pace con Israele

(ANSA) - ANTALYA, 15 MAG - I nuovi leader siriani vogliono la "pace" con Israele. Lo ha affermato il segretario di Stato Usa Marco Rubio ad Antalya, in Turchia. (ANSA).

Siria verso un governo islamista? Il ruolo dei Fratelli Musulmani e l’ombra di Al-Qaida. L'analisi

Da affaritaliani.it: Un’analisi della transizione siriana: dalle speranze iniziali alle tensioni settarie e ai nuovi equilibri di potere ...

Trump si allea con la Siria di Al Jolani, nuovi guai per Netanyahu

Come scrive affaritaliani.it: Donald Trump ha incontrato ieri a Riad il leader siriano Al-Jolani, si tratta di un incontro storico visto che il nuovo capo della Siria fa parte del gruppo islamista che ha rovesciato il regime di Ba ...

