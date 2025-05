Rubato il costume di Capitan America il volontario dei bimbi malati

Walter Galiano, fondatore della onlus Nida, esprime il suo dolore per il furto del costume di Capitan America, simbolo di speranza per i bimbi malati. Da 13 anni, Galiano e i suoi 300 volontari portano sorrisi e conforto in ospedali e case famiglia in tutta Italia, regalando momenti di gioia a chi ne ha piĂą bisogno.

“Mi hanno rubato il costume di Capitan America, quello con cui da 13 anni porto sorrisi ai bimbi malati in tutta Italia.” A parlare è Walter Galiano, torinese e fondatore della onlus Nida, un’organizzazione di 300 volontari che si autofinanziano per visitare ospedali, orfanotrofi e case famiglia vestiti da supereroi. Il furto è avvenuto nella sua auto, dove era custodito il costume completo di accessori. Un gesto che colpisce non solo per il valore simbolico del vestito, ma anche per l’impegno e l’umanitĂ dietro il progetto. “Quel vestito – dice Walter – nessuno può capirne davvero l’importanza.” 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rubato il costume di Capitan America, il volontario dei bimbi malati

Torino, rubato il costume di "Capitan America" usato in ospedale

Assenze e insulti condannano al fallimento il vertice di Istanbul sull'Ucraina. Europa verso nuove sanzioni contro Mosca.

Rubato il costume al Capitan America che dà speranza ai bimbi malati, lodato da papa Francesco

Come scrive msn.com: Furto a Torino in pieno giorno davanti alla Gam. L’appello di Walter Galliano che da 13 anni si impegna in ospedali e iniziative: “Vestiti di valore affettivo ...

Rubato il costume da Capitan America: a Torino scompare un simbolo di speranza per i bambini malati

Secondo giornalelavoce.it: Non era un travestimento qualunque ma una corazza d’amore: il furto davanti alla Gam ferisce l’anima solidale della città ...

