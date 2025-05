rubano vestiti in sette negozi a oriocenter coppia in manette

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Tenenza di Seriate, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato tre persone responsabili di furto all’interno di alcuni esercizi commerciali. Nel pomeriggio dell’8 maggio, a Stezzano, i militari sono intervenuti in un supermercato di via Guzzanica, dove un cittadino rumeno di 43 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato sorpreso dopo aver asportato generi alimentari, alcolici e beni di consumo per un valore complessivo di 2.830,61 euro, cercando di oltrepassare le casse senza pagare. L’uomo è stato bloccato dal personale di vigilanza fino all’arrivo dei carabinieri. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’esercizio commerciale. Convalidato l’arresto, al soggetto è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora in Bergamo e Provincia. 🔗Leggi su Bergamonews.it

