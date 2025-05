Rubano in negozi e dalla guardia medica poi vanno all' ospedale a curarsi | denunciati

Due furti in negozi del centro di Trento hanno portato a una curiosa situazione: i responsabili, dopo aver subito ferite durante i colpi, si sono recati dalla guardia medica per ricevere cure. Approfittando dell'assenza del medico, hanno rubato ulteriori beni, attirando così l'attenzione delle autorità e portando a una denuncia.

Prima hanno messo a segno due furti ai danni di altrettanti esercizi commerciali del centro di¬†Trento. Poi, a causa di alcune ferite riportate durante i colpi, sono andati dalla guardia medica per farsi medicare e hanno approfittato della momentanea assenza del medico di turno per rubare dei. 🔗Leggi su Trentotoday.it ¬© Trentotoday.it - Rubano in negozi e dalla guardia medica, poi vanno all'ospedale a curarsi: denunciati

