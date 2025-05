Rubano i cavi elettrici della nuova Casa dell' acqua | salta l' inaugurazione

L'attesa inaugurazione della Casa dell'Acqua si trasforma in un incubo: i cavi elettrici appena installati sono stati rubati, bloccando l'apertura prevista. Con le borracce pronte per la prima erogazione e il progetto atteso da tempo, la comunitĂ si ritrova delusa e incredula di fronte a un simile affronto, mentre Acea attende il via libera per l'inizio del servizio.

Erano tutti pronti, con le borracce in mano, per aprire i "rubinetti" e attivare per la prima volta la Casa dell'acqua. Installata a marzo, ma ancora non entrata in funzione in attesa del via libera di Acea. Prima di iniziare, però, una brutta scoperta ha lasciato tutti senza parole: i cavi.

