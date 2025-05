Ruba un’auto a Senigallia | schianto e feriti

È finita al km 515+900 della Statale 16 a Vasto, in Abruzzo, la corsa di un 22enne serbo senza fissa dimora che aveva rubato una Jaguar a Senigallia. L’incidente si è verificato in località Trave di Vasto, dopo che il giovane era stato intercettato dai carabinieri nei pressi di Foggia e ignorando l’alt e ha proseguito la fuga. L’uomo alla guida della Jaguar, per cercare di seminare i militari, in località San Nicola si è scontrato con una Fiat Panda e poi con la gazzella. Il bilancio finale è di quattro feriti: il 22enne, il conducente della Panda e i due militari. Il 22enne dovrà rispondere di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Le indagini sono in corso per accertare eventuali complici del furto della supercar. Ma la Jaguar non è l’unica auto rubata in città: gli uomini della Guardi di Finanza di Fano hanno fermato un uomo che si trovava alla guida di una Land Rover Discovery rubata la scorsa notte a Senigallia. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

