Rovesci temporali e locali grandinate attese sul Veneto | Regione in allerta

Il Veneto si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo. Nel pomeriggio e sera di giovedì 15 maggio, è attesa un'intensa instabilità con rovesci e temporali che colpiranno prima le Prealpi e poi la pianura, portando anche possibili grandinate e fenomeni localizzati di forte intensità, in particolare lungo la pedemontana.

