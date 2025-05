Rotta balcanica smantellata una rete di trafficanti | l’operazione Dangerous Route

Il 14 maggio, la polizia ha smantellato una rete di trafficanti durante l'operazione "Dangerous Route", colpendo un gruppo criminale pakistano attivo nel traffico di migranti lungo la rotta balcanica. L'operazione è stata realizzata grazie alla collaborazione tra il servizio centrale operativo e la squadra mobile di Trieste, segnando un'importante azione contro la criminalità organizzata.

Ieri, 14 maggio, la polizia ha condotto una vasta operazione internazionale contro un gruppo criminale pakistano ritenuto dedito al traffico di migranti attraverso la rotta balcanica. L’operazione, condotta congiuntamente dal servizio centrale operativo e dalla squadra mobile di Trieste, nonché delle polizie slovena, croata e bosniaca (attivate dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia per il tramite degli uffici degli esperti per la sicurezza di Lubiana e Zagabria), ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di sette individui, tutti di origine pakistana, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e altri reati, tra cui rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni aggravate. Nel corso dell'operazione, sono stati arrestati due ulteriori membri del gruppo di etnia Pakistana in flagranza di reato per sequestro di persona a scopo di estorsione, mentre altri tre indagati sono indagati in stato di libertà. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Rotta balcanica, smantellata una rete di trafficanti: l’operazione "Dangerous Route"

Cosa riportano altre fonti

Scoperta rete internazionale per immigrazione clandestina

Scrive ansa.it: Una organizzazione di cittadini pachistani che gestiva tra Croazia, Bosnia, Slovenia una rete per portare in Italia clandestinamente immigrati attraverso la 'rotta balcanica' è stata smantellata dalla ...

Trieste, smantellata rete di trafficanti lungo la rotta balcanica: 8 arresti in Italia e 3 in Croazia

Segnala virgilio.it: E’ di otto arresti il bilancio dell’operazione “Turkish Shuttles” condotta dalla Polizia di frontiera di Trieste contro il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare lungo la rotta balcanica.

Vite in movimento lungo la rotta balcanica

Da unimondo.org: I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Si tiene fino a venerdì 16 maggio a Trento, presso lo spazio Ex A ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

HEARTHSTONE - LA NUOVA ESPANSIONE ROTTA PER LA CITTÀ SOMMERSA, ARRIVA IL 12 APRILE!

la prima espansione di Hearthstone per il 2022, Rotta per la Città Sommersa, arriverà in gioco il 12 aprile! I giocatori potranno usare 135 nuove carte mentre esplorano i segreti della città sommersa e scoprono cosa c'è in agguato sotto la superficie del mare: creature marine Colosso e Naga territoriali.