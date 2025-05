Una complessa operazione internazionale di polizia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, ha portato all’arresto di sette cittadini pakistani, ritenuti parte di un’organizzazione criminale che gestiva il traffico di migranti lungo la rotta balcanica. L’operazione, condotta dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dalla Squadra Mobile di Trieste, si è avvalsa della collaborazione delle autorità slovene, croate e bosniache. Gli indagati, destinatari di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Trieste, sono accusati non solo di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma anche di gravi reati come rapina, estorsione, sequestro di persona e lesioni aggravate. Due di loro sono stati arrestati in flagranza per un sequestro avvenuto in città, mentre altri tre soggetti sono stati denunciati a piede libero. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Rotta balcanica, blitz internazionale smaschera organizzazione pakistana: sette in manette