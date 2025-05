Rotatoria di via Fiorentina cantiere al via | progetto durata dei lavori e cambiamenti della viabilità

Il tanto atteso cantiere per la realizzazione della rotatoria di via Fiorentina avrà inizio a maggio 2025. Dal 27 di quel mese, i lavori modificheranno la viabilità nella zona, portando cambiamenti significativi per residenti e automobilisti. Il progetto, concepito per migliorare la circolazione, potrebbe finalmente risolvere i problemi di congestione che affliggono l’area.

Dopo un'attesa durata anni, il progetto di realizzazione della rotatoria con sottopasso di via Fiorentina vedrà finalmente l'inizio dei lavori nel mese di maggio 2025. A partire da martedì 27, infatti, prenderà ufficialmente il via il cantiere che per un lungo periodo andrà a modificare.

Rotatoria Fiorentina. Il cantiere è ripartito durante la fiera dell’oro

msn.com scrive: Al via la realizzazione di un nuovo tratto di elettrodotto interrato. Da oggi fino al 19 maggio, restringimenti di carreggiata e divieti di sosta.

Arezzo, parte il maxi cantiere di via Fiorentina: istruzioni per l'uso. Le chiusure, le date e quanto durerà

Come scrive corrierediarezzo.it: Parte il maxi cantiere in via Fiorentina. Presentati i lavori che inizieranno ufficialmente il 26 maggio prossimi. Si andrà avanti per step. Nel senso, come ha spiegato l'assessore all'ambiente Marco ...

Via Fiorentina nel caos, lavori all'elettrodotto in attesa del maxi cantiere. Traffico in tilt

Secondo arezzonotizie.it: Quali sono le strade chiuse fino al 19 maggio. Giovedì la presentazione del progetto dei lavori principali ...

