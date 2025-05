Rossoblu vince Coppa Italia per concludere 51 anni Attesa per il grande trofeo

Dopo 51 anni di attesa, il Bologna celebra un trionfo storico alzando la Coppa Italia. Con una vittoria 1-0 sul Milan allo Stadio Olimpico, i rossoblu conquistano il prestigioso trofeo per la terza volta nella loro storia, grazie a un gol decisivo di Dan Ndoye. Una serata indimenticabile per i tifosi e il club!

2025-05-14 23:17:00 Breaking news: Bologna ha alzato la Coppa Italia solo per la terza volta nella storia del club-e il loro primo trionfo di Coppa dal 1974-dopo una vittoria per 1-0 sul Milano allo Stadio Olimpico mercoledì. Dan Ndoye ha afferrato quello che si è rivelato l'obiettivo vincente otto minuti dopo l'intervallo mentre Rossoblu ha concluso la loro attesa di 51 anni per un grande trofeo. Milano stava inseguendo un doppio domestico dopo la loro Supercoppa Italiana all'inizio di questa stagione ma, dopo un inizio frenetico, è stata una notte che alla fine apparteneva al boss Bologna Vincenzo italiano. Dopo due sconfitte della finale della Conference League e una perdita finale della Coppa Italia del 2023 con la Fiorentina, il 47enne ha finalmente messo a riposo lo spettro della narrativa "quasi-uomo" che lo ha perseguitato per così tanto tempo.

