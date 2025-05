Roseto domina nei playoff ma i Blacks resistono | sfida decisiva al PalaCattani

Nel cuore dei playoff, Roseto emerge come la squadra da battere, ma i Blacks non si arrendono. La sfida decisiva al Palacattani promette emozioni: sebbene Roseto sembri inarrestabile, i Blacks hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli. La seconda sfida dei quarti di finale ha messo in luce il loro indomito spirito di combattimento.

D’accordo, Roseto ha confermato di essere la squadra più forte di tutti e difficilmente qualcuno riuscirà a batterla tre volte in pochi giorni nei playoff negandole la promozione in A2, ma i Blacks hanno comunque dimostrato di poterle tenere testa. La seconda sfida dei quarti di finale ha infatti mostrato che i Raggisolaris sono vivi e hanno tanto orgoglio anche se chiaramente alla lunga l’incredibile roster rosetano fa la differenza, avendo davvero tanti protagonisti che si fanno trovare pronti al momento giusto. La dimostrazione lampante è arrivata nel primo quarto con il triplo cambio di Gramenzi che ha messo in campo Donadoni, Tsetserukou e Pastore, terzetto che sarebbe nel quintetto titolare di tutte le squadre di B Nazionale. Martedì i Blacks hanno tirato con percentuali migliori rispetto alla prima sfida soprattutto da tre punti segnando 11 triple e giocando con grande aggressività e intensità , patendo soltanto quando Roseto ha iniziato a ‘metterle le mani addosso’ e a far valere il suo grande atletismo a rimbalzo. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roseto domina nei playoff, ma i Blacks resistono: sfida decisiva al PalaCattani

