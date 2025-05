Rose Villain esibizione a sorpresa dalla terrazza a Milano

Mercoledì 14 maggio, la Terrazza Aperol di Milano ha fatto da palcoscenico a un sorprendente concerto di Rose Villain. Con un emozionante saluto dal balcone, l'artista ha regalato un'esibizione imperdibile ai fan in piazza Duomo, rendendo la riapertura al pubblico un evento indimenticabile, tra musica e convivialità. Un aperitivo che ha preso vita!

Il concerto a sorpresa, l'esibizione, il bagno di folla e un saluto dal balcone ai fan in piazza Duomo. Rose Villan mercoledì 14 maggio ha intrattenuto gli ospiti nel giorno della riapertura al pubblico della Terrazza Aperol, con uno show a sorpresa. A interrompere il rito dell’aperitivo. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Rose Villain, esibizione a sorpresa dalla terrazza a Milano

Ne parlano su altre fonti

Aperol inaugura l’estate 2025 con Rose Villain: show a sorpresa nel cuore di Milano

foodaffairs.it scrive: Aperol ha dato ufficialmente il via alla stagione estiva 2025 con un evento a sorpresa presso Terrazza Aperol, l’iconico locale affacciato su Piazza Duomo, che ha riaperto al pubblico con un nuovo con ...

Amadeus e Lorella Cuccarini come Guè Pequeno e Rose Villain ad Amici: la reazione dei cantati all’esibizione

Come scrive fanpage.it: Vedere il conduttore vestito da rapper è stata una sorpresa ... non poteva mancare Rose Villain che ha aggiunto le emoticon degli occhi a cuorino sotto al post dell'esibizione condivisa dal ...

Rose villain inaugura la stagione estiva a milano con un concerto in terrazza aperol

Secondo gaeta.it: Rose Villain inaugura la stagione estiva a Milano con un concerto in Terrazza Aperol, lanciando la campagna “Aperol. L’unico. Per tutti” e promuovendo iniziative di Campari Group per coinvolgere il pu ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dal cioccolato alla sorpresa, quest’anno festeggia con stile con le uova di Cortese. - [email protected] - Gmail

Al via la collaborazione tra lo chef crudista Vito Cortese e il brand di accessori The Jaar. Uova artigianali, con cioccolato crudo, con all’interno preziosi gioielli.