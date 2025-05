Roma spunta l’idea Dzeko per l’attacco | anche il Como sull’attaccante

La Roma valuta l'ipotesi di ingaggiare Edin Dzeko per rinforzare l'attacco, ma anche il Como si fa strada su di lui. A 39 anni, l'attaccante bosniaco, attualmente al Fenerbahce, continua a brillare come leader e marcatore. La sua voglia di giocare è inarrestabile, con l'obiettivo di continuare a segnare e contribuire in campo.

A 39 anni appena compiuti, Edin Dzeko continua a smentire ogni pronostico legato all'età. Leader del Fenerbahce e secondo miglior marcatore della Super Lig nelle ultime due stagioni – dietro soltanto a Piatek – l'attaccante bosniaco non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il suo obiettivo è chiaro: continuare a giocare ad alti livelli ancora per almeno un paio d'anni. Il Fenerbahce ha tratto enorme beneficio dalla sua esperienza e dalla sua qualità. I numeri parlano chiaro: tredici gol, quattro assist e trentatré presenze stagionali che lo rendono uno dei giocatori più presenti tra i principali campionati europei. Nonostante questo, al momento non è arrivata un'offerta di rinnovo concreta, e il suo futuro appare ancora aperto. Clamoroso ritorno in vista?. Nel frattempo si sono affacciate alcune ipotesi per un possibile ritorno in Italia.

