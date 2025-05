Roma Premio Colaucci a Ranieri | Momento giusto perché sono a fine carriera

Manca poco al termine di una delle stagioni più travagliate della storia recente della Roma, eppure, a due giornate dalla fine, c’è ancora qualcosa per cui lottare. Un solo punto di svantaggio su Juventus e Lazio, pesante a questo punto dell’anno, ma credere nell’impresa è doveroso, soprattutto dopo l’incredibile rimonta targata Ranieri. All’ Olimpico contro il Milan e poi a Torino le ultime due panchine in carriera di Sir Claudio, prima di lasciare spazio ad un successore ancora da proclamare ( Gasperini il nome caldo ). Intanto però un’altra soddisfazione personale per il tecnico. Questa mattina una delegazione composta da Guido D’Ubaldo, Andrea Garibaldi e Alessio Di Francesco si è recata a Trigoria per consegnargli il Premio Giuseppe Colaucci, giunto ormai alla sua 11ª edizione. La motivazione riportata sulla targa parla di “premio speciale alla carriera”, doveroso per un uomo del suo calibro. 🔗Leggi su Sololaroma.it

